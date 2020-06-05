سمير فرج: البحرية المصرية الأقوى في المنطقة والسادسة عالميا (فيديو)

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص ساعد في جلب شركات البترول للتنقيب عن البترول في البحر المتوسط.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد،" لا تريد شركة بترول استثمار مليارات الدولارات من أجل التنقيب في حدود غير مترسمة.





وأكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن هناك 64 موقع استكشاف للبترول في مصر حاليا.





وأشار إلى أن مصر تمتلك القوة التاسعة عالميا والسادسة بحريا والأولى في المنطقة وذلك بعد شراء الميسترال والفرقاطات والرافال والغواصات وتدشين القواعد العسكرية "برنيس ومحمد نجيب" وبناء أسطولين.







