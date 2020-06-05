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سمير فرج: البحرية المصرية الأقوى في المنطقة والسادسة عالميا (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:51 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
داليا الحسين
قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص ساعد في جلب شركات البترول للتنقيب عن البترول في البحر المتوسط.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد،" لا تريد شركة بترول استثمار مليارات الدولارات من أجل التنقيب في حدود غير مترسمة.

وأكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن هناك 64 موقع استكشاف للبترول في مصر حاليا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك القوة التاسعة عالميا والسادسة بحريا والأولى في المنطقة وذلك بعد شراء الميسترال والفرقاطات والرافال والغواصات وتدشين القواعد العسكرية "برنيس ومحمد نجيب" وبناء أسطولين.


وعقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.

وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

قانونية الاتفاقية

اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.

المخططات التركية

تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص فى 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليًا وسياسيًا بأنقرة.

تخطط تركيا لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيًا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.

حقول الغاز غير المكتشفة

122 تريليون قدم مكعب غاز تمتلكها مصر من احتياطيات غير مكتشفة فى البحر المتوسط.
536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخرى لم تكتشف بعد فى 5 مناطق امتياز فى مصر.
8 مليارات برميل من البترول والمكثفات احتياطيات غير مكتشفة فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط.
1633 بئرًا تم حفرها فى مناطق الامتياز المختلفة بالعقد الأخير بلغ نحو 56% نظرًا لوجود الكثير من المناطق الواعدة فى الدلتا وحوض النيل، لم تكتشف بعد.

حقل "ظُهر"

حقل "ظُهر" العملاق، يبعد أكثر من ٧٥ كيلومترًا عن حدود المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

اتفاقية "ظُهر" العملاق بالبحر المتوسط، يتم تقسيمه بنسبة 40% لـ"إينى" لاسترداد التكاليف، وتقسيم الـ60% الباقية بين الشركة بـ35%، و65% للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

استخراج نحو 30 تريليون قدم مكعب من ظهر العملاق (تعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ).

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مصر تركيا ترسيم الحدود بوابة الفجر اللواء سمير فرج البحرية

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