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عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:55 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
ذكر الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها مستقرة، وأنه لا يوجد تقدم أو تأخر في حالتها منذ ثلاث أيام دخولها العناية المركزة.

وتابع حديثه من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة " ten"،أن الفنانة رجاء الجداوي لم تدخل في غيبوبة كمان يذكر البعض وأن جميع الطاقم الطبي يحزن بسبب هذه الشائعات التي ليس لها فائدة،وأكد أنها عالمة بما يحدث حولها.

وأضاف أن حالتها بيد الله وحده ولكن الوضع مستقر حتى الآن ولم تحدث أي مضاعفات.

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