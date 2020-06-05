الولايات المتحدة تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 1862656 حالة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1862656 حالة، بزيادة 20555 حالة عن الإحصاء السابق.





وذكرت، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة ليصل إلى 108064 حالة.





وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من يونيو.



