في لقاء نادر.. هدى سلطان عن فردوس محمد: أعظم من أدى دور الأم

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي تعتبر احدى نجمات جيلها، والتي استطاعت تقديم مختلف الشخصيات.



كان للفنانة هدى سلطان، لقاء نادر تحدثت فيه عن الفن والفنانين وهذا أبرز ما فيه:



1- أحترم الفنانة فردوس محمد، في دور الأم وانها أم السينما المصرية، مشيرة إلى أن فردوس كانت أمها وصديقتها.



2- أفضل صفة في المرأة هي الأمومة، وأفضل ما في الرجل رجولته وثقافته.



3- لو أنتجت فيلم عن أب حنون فإنها ستسند دور الأب، إلى فريد شوقي، ويحيى شاهين، وكمال الشناوي، بالترتيب، وجميعهم قادر على تجسيد الدور.



4- صديقتي في الوسط الفني هي ليلى فوزي، وهي صديقة عمري.



5- أغنية "مال القمر ماله" هي أقرب أغاني محمد فوزي، لقلبي.



6- دوري في مسرحية "وداد الغازية" كان الدور يحتم عليها الرقص، وهي فنانة ومطربة وراقصة لو تطلب الدور ذلك.



7- الفنانة معالي زايد، اتخذتني والدتها بعد وفاة والدتها، و"زايد" هي أقرب الفنانات لي في الوسط الفني.



8- كنت اثق في الناس بسهولة، لكن بسبب الخيبات التي تعرضت لها أصبحت لا اثق في أحد إلا بعد فترة من العِشرة.