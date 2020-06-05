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خلال جولته.. محافظ البحر الأحمر يوجه بتوزيع الكمامات مجانًا على المواطنين
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:14 م
محمد طه
حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الجمعة، على القيام بجولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة الغردقة، للاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وجه محافظ البحر الأحمر، بتوزيع كمية من الكمامات مجانًا على بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في الشارع خلال جولته، وكانوا غير ملتزمين بإرتداء الكمامات، وناشدهم المحافظ بأن يحرصوا على تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ليست قيودًا أو الدولة تريد التضييق على المواطنين، لكن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات حماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته قائلًا "الدولة خايفة عليكم، إزاي إنتوا مش خايفين على نفسكم؟!"، مشددًا أنه حال تكرار عدم إرتداء الكمامة سيتم توقيع الغرامة المقررة من قبل مجلس الوزراء على المخالفين.
والتقي المحافظ خلال الجولة عددًا من سائقى سيارات الأجرة، وشدد عليهم بعدم السماح بركوب المواطنين إلا بعد إرتداء الكمامة، وكلف المحافظ رجال المرور بسحب تراخيص عدد من سيارات الأجرة خلال جولته لعدم إرتداء السائقين للكمامة، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بمتابعة إلتزام المترددين على المنشآت الحكومية والخاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال، بإرتداء الكمامات إلى جانب وسائل النقل الجماعي، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة لالتزامهم بقرارات الدولة مما كان له أثر كبير في تصدر محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لمختلف الأجهزة التنفيذية والمدن والمديريات والادارات المختلفة بالمحافظة لجهودها اليومية المتواصلة في عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع والمنشآت السياحية.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه شكل لجان للمرور والمتابعة بشكل مستمر بمختلف مدن المحافظة لجميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للمستشفيات.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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