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العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا

السبت 06/يونيو/2020 - 05:46 ص
الفوضى في أمريكا
الفوضى في أمريكا
زينب وهبه
شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة عالميًا، وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أهم وأبرز أحداث العالم من يوم السبت 30 مايو2020 وحتى يوم الجمعة 5 يونيو2020 في السطور التالية:

- عمليات نهب وسرقة خلال الإحتجاجات الأمريكية:
عاشت الولايات المتحدة الأمريكية حالة لم تشهدها من قبل، حيث اجتمعت عليها الأزمات دفعة واحدة، علاوة على أزمة كوفيد 19، شهدت حالة من الاحتجاجات والمظاهرات وكثير من مشاهد الشغب والعنف خاصة بعد مقتل جورج فلويد، وأدانها العالم على هذا بعدها ظهرت حالة من الفوضى واختراق المتظاهرين وقت الحظر وتواجدهم في الشارع، إلى جانب ما شهدته أمريكا خلال الاحتجاجات من النهب والسرقات، حيث كثرت إلى حد كبير عمليات السرقة في وسط مدينة واشنطن.

وبحسب ما ذكرته "الأسوشيتد برس": شهدت أعمال السطو والسرقة هذا الأسبوع اقتحام المحتجين أحد فروع بنك "كابيتال بنك" وسرقة متجر "ميرفيس داياموندز"، حيث وجدت صناديق مجوهرات على الرصيف في الشارع، وهي فارغة تمامًا. 

- اليابان تضيئ جسر قوس قزح بالأحمر تحذيرًا للسكان بارتفاع إصابات كورونا:
بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في اليابان، أنارت الحكومة في طوكيو عاصمة اليابان مبنى العاصمة وإضاءة قوس قزح المعلق باللون الأحمر، لإنذار وتحذير السكان من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19، بعد أن كانت منخفضة، وذلك بعد رفع إجراءات الحظر والطوارئ، وتسجيل 34 مصابًا بكورونا في يوم واحد. 

- في مشهد إنساني في إسبانيا
تخفيفًا للآلام النفسية ودعمًا للمرضى بكورونا في مشهد إنساني رائع من فرق تمريض إسبانيا توجهت الفرق الطبية من طاقم التمريض في مستشفى برشلونة في إسبانيا بأسَرّة المرضى بكوفيد 19 إلى البحر، حتى يرفهوا عنهم ويتنفسون هواء نقي في إطار الدعم النفسي للمرضى.

- بعد 70 يومًا آلاف المصلين يتوافدون على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة:
بعد إغلاق للمسجد الأقصى استمر لمدة 70 يومًا بسبب وباء كوفيد 19 العالمي، توافد آلاف المصلين، الجمعة، إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، وبحسب ما ذكره مجلس أوقاف القدس، فإنه تعتبر هذه الجمعة الأولى في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد أزمة كورونا، وطالب جميع من يذهبون لأداء الصلاة بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والتي تشتمل على إحضار كل مصل لسجادته وكمامته والتزام كل مصل بإجراء قياس درجات الحرارة وقواعد التباعد الاجتماعي وحفظ بُعد المسافات وعدم اللمس والاحتكاك بين المصلين سواء في حالة دخول المصلين المسجد أو الخروج منه وخلال أداء الصلاة.
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا
العالم في أسبوع| العودة للصلاة في الأقصى.. والفوضى تضرب أمريكا

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