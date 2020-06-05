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مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على ضم لاعب الثعالب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:07 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الي سباق التعاقد مع الظهير الدولي الإنجليزي بن شيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية اليوم أن نادي ‏مانشستر سيتي سينافس تشيلسي على ضم ظهير نادي ليستر سيتي بين تشيلويل والذي تم اعتباره كبديل للاعب الدولي الفرنسي بينجامين ميندي الذي تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة إصابته.

يذكر أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي يضع لاعب ليستر سيتي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي اللندني بالموسم الجديد.

وكان بن تشيلويل قد تألق بقوة مع نادي ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسم الماضي وهذا الموسم وحجز مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا مع المدرب ساوسجيت.

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