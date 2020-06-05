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الزمالك يتخذ قرار جديد بشأن عودة فرجاني ساسي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:07 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
هيثم موسى



اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرار جديد بشأن لاعبيه المحترفين، قبل استئناف النشاط الرياضي في مصر.

واستقرت إدارة نادي الزمالك، استثناء التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول، من موعد العودة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، طالب الثنائي المحترف محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بالعودة إلى القاهرة أخر الشهر الحالي، من أجل بدأ الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

واستثنى الزمالك استثنى عودة فرجاني ساسي، بعد انضمامه للمشاركة مع المنتخب الوطني التونسي، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني نزوله التدريبات.

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