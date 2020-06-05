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لا تصلح لمصابي كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الكمامة القماش

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:06 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، أن ارتداء الكمامة أصبح أسلوب حياة، لافتًا إلى أن ارتداء 80% من الشعب الكمامات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يقضي على فيروس كورونا في فترة وجيزة.

وأشار "عفيفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الكمامات القماش تخضع حاليًا لاختبارات قبل طرحها بالأسواق، وأن اختبار الكفاءة أحد أهم الاختبارات التي تجري على الكمامات القماش.

وأضاف أن الكمامات القماش ستكون صالحة للغسيل 30 مرة، لافتًا إلى أن غسيل الكمامة القماش يتم بالماء والصابون لمدة 10 دقائق.

ونوه بأن الكمامة القماش لا تصلح لمصابي كورونا، بل تصلح للأصحاء فقط، وأن الكمامة القماش لا تستخدم لأقل من سن 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع علامة الجودة على الكمامة القماش.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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كورونا بوابة الفجر المصابين الكمامة القماش الصحة العالمية

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