خبير عسكري: مصر تنتظر 64 استكشاف غاز جديدا

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري، إن هناك وثيقة أمريكية كشفت أن مصر تعيش فوق بحيرة من الغاز والبترول فى شرق المتوسط، صدرت عام 2016، موضحا أن الوثيقة تقول إن مصر سوف تكتفى من الغاز فى 2018، وسوف تبدأ تصديره عام 2020.





وأوضح"فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن كل ما ذكرته الوثيقة التي صدرت عام 2016 حدث بالفعل، لافتا إلى أن الوثيقة أشارت إلى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيم الحدود المصرية وجذب شركات التنقيب عن البترول والغاز.





وتابع المفكر الاستراتيجى أن الدولة المصرية تنتظر 64 استكشاف غاز جديدا، لافتا إلى أن الوثيقة الامريكية كشفت أن 7 دول وهى مصر،ليبيا، غزة، قبرص، لبنان، اسرائيل، سوريا يمتلكون حقول للغاز.





وعقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.





وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

قانونية الاتفاقية.





اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.





إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.





المخططات التركية

تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص فى 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليًا وسياسيًا بأنقرة.





تخطط تركيا لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيًا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.





حقول الغاز غير المكتشفة

122 تريليون قدم مكعب غاز تمتلكها مصر من احتياطيات غير مكتشفة فى البحر المتوسط.

536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخرى لم تكتشف بعد فى 5 مناطق امتياز فى مصر.

8 مليارات برميل من البترول والمكثفات احتياطيات غير مكتشفة فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط.