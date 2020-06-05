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قطاع "البنوك" يفوز بالترتيب الأول من تداولات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية حصول قطاع البنوك علي أكبر التداولات بالبورصة المصرية  شامل الصفقات ، حيث حقق نحو 1.1 مليار جنيه بأحجام وصلت الي 23.6 مليون ورقة ، تلاه قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيمة 722.2 مليون جنيه وأحجام 499.1 مليون ورقة مالية ، ثم قطاع العقارات بحوالي 676.6 مليون جنيه بحجم تداول 302.6 مليون ورقة.

وإحتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثاني بقيمة تداول 567.7 مليون جنيه بحجم 92 مليون ورقة تلاه في الترتيب الخامي قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 402.6 مليون جنيه و بأحجام تداول تصل الي 82.1 مليون ورقة مالية.


وارتفع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع السابق ، حيث  صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة ، كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.98% إلى 1221 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.35% إلى 1963 نقطة .

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نسبة نمو 4.7%، ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وارتفع إجمالي قيمة التداول  بالبورصة المصرية  الي 14.2 مليار جنيه في حين بلغ كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء ، واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67 % خلال الأسبوع.


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