قطاع "البنوك" يفوز بالترتيب الأول من تداولات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

وإحتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثاني بقيمة تداول 567.7 مليون جنيه بحجم 92 مليون ورقة تلاه في الترتيب الخامي قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 402.6 مليون جنيه و بأحجام تداول تصل الي 82.1 مليون ورقة مالية.

وارتفع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع السابق ، حيث صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة ، كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.98% إلى 1221 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.35% إلى 1963 نقطة .





وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نسبة نمو 4.7%، ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.



