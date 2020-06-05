إنطلاق حملة توعية للمصلين بمشاركة 1500 متطوع (صور)

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نفذ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، حملة التطوع للتوعية الصحية من خطر فيروس كورونا المستجد، بدءً من اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامنًا مع مع عودة الصلاة، وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.



شارك في إنطلاقة الحملة 1,500 متطوع، بأكثر من 250 جامعًا حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية، وعملوا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة ارتداء الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.



وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة والتدرج في العودة للحياة الطبيعية، ومواكبة لشعار المرحلة "نعود بحذر" الهادفة إلى رفد الجهود المبذولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مختلف مناطق المملكة ومدنها بقيادة المتطوعين الصحيين ومشاركة جميع الفئات المجتمعية بالأخص الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة.



حظيت الحملة بتفاعل كبير من جموع المصلين في المساجد مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الصحة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصل الإجمالي إلى 95748 حالة، وتسجيل 1651 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 70616 حالة، وتسجيل 31 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 642 حالة.

