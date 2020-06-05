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الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:39 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
أعلن الأهلي في بيان رسمي منذ قليل، تقديم محمد عثمان المستشار القانوني للقلعة الحمراء ، استقالته لرئيس النادي ، محمود الخطيب.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي منذ قليل: "تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي بإعتذار للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه ” أي محمد عثمان “.

وتابع: "لذلك قرر الإعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة إحترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".

واختتم البيان: "ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة وإلتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية".

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