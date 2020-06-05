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نجم روما وبرشلونة السابق يشيد بميسي وتشافي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:34 م
تشافي وميسي
تشافي وميسي
هيثم موسى




روى الإسباني كارليس بيريز، مهاجم فريق روما الإيطالي واللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن مواطنه تشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي قدما له أفضل النصائح ليثبت نفسه كلاعب كرة قدم محترف.

وقال بيريز في تصريحات للموقع الرسمي للذئاب على الإنترنت: «عادة ما تأتي أفضل النصائح من اللاعبين ذوي الخبرة والكبار.. وفي حالتي أختار ما قاله لي تشافي وهو (في كرة القدم كل شيء يعتمد علينا نحن فلا أحد سوف يهديك شيئًا، كل إنجاز يجب أن تحققه بمجهوداتك وقوتك الشخصية). كما ساعدني ميسي أيضًا أنا والكثير من الشباب بنصائحه، إلا أن كلمات تشافي هي أكثر ما أثرت في».

وكان بيريز قد انضم للفريق الكتالوني في عام 2012 وشارك كأساسي ذلك العام مع الفريق الأول ونجح في تسجيل هدفًا في الليجا في شباك ريال بيتيس وآخر بدوري الأبطال في شباك إنتر ميلان، وذلك قبل أن ينتقل بعد ذلك لروما.

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