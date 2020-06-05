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عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:49 م
دينا زهرة
دينا زهرة
مي مرسي
أصيبت الإعلامية دينا زهرة بفيروس كورونا المستجد، وهي إعلامية في قناة "إكسترا نيوز"، وأعلنت ذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "زهره" معلنة عن إصابتها قائلة "أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا الحمد لله الأمور بخير حتى الآن على أمل أنن قريبا بإذن الله".

وأصبح "زهرة" ثالث إعلامية في قناة "إكسترا نيوز" تصاب بفيروس كورونا المستجد بعد آية عبد الرحمن وريهام السهلي

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