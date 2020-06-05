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آيتن عامر عن أشرف زكي: "رجل احترم الجميع فاستحق احترامهم"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:14 م
ايتن عامر
ايتن عامر
رشا عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت آيتن، على الصورة قائلة:"دكتور أشرف زكي رجل احترم الجميع فاستحق احترامهم اللهم ارزقه الشفاء ربنا يشفيك ويعافيك يا رب".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما" وأضاف آخر"ربنا يشفيه ويعافيه".


وخاضت آيتن عامر، السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وقام ببطولته الفنان ياسمين صبري وأحمد مجدي.

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