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واشنطن تخفف الحظر على شركات الطيران الصينية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت السلطات في واشنطن، مساء اليوم الجمعة، تخفيف الحظر على شركات الطيران الصينية، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية، أنها ستسمح لطائرات الركاب الصينية بإجراء رحلتين أسبوعيا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان بكين أنها ستخفف من قيود كورونا لدخول مزيد من الطائرات الأجنبية.

وأعربت الوزارة عن انزعاجها من الصين "التي تملي وحدها شروط سوق النقل الجوي بين الصين والولايات المتحدة، من دون مراعاة حقوق الشركات الأمريكية".

وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنوي فرض حظر على رحلات شركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من أواسط يونيو.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران أن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود يوم الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت في وقت سابق إنها ستمنع طائرات الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغطا على الصين لدفعها إلى السماح بتنفيذ رحلات الشركات الأمريكية إلى الصين في ظل رفض بكين تنفيذ الاتفاق القائم بين الطرفين حول حركة الطيران.

واتهمت إدارة ترامب يوم 22 مايو الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.


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