"الصحة" توضح عوامل تقليل الحاجة إلى الإجراءات الوقائية بشأن كورونا





كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن العوامل التي تتعلق بتقليل الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".





وقال العبدالعالي: إن الحاجة لزيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تقل كلما تقيد أفراد المجتمع بالاحترازات، والتي تشمل الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.





ولفت إلى أهمية البروتوكولات التي وُضعت لكل مناشط الحياة والتي تشمل الحياة بالمنزل، والمساجد والتنقل في المواصلات والعمل والتزام الجهات بتطبيقها على الموظفين والمستفيدين والزبائن.





كما ذكر أن الرياض وجدة تُعد من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة، مشددًا على أن التقيد بالاحترازات يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات الاحترازية.





هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



