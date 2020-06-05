حصاد البورصة المصرية.. مبيعات الأجانب بالبورصة تصل الي 548 مليون جنيه هذا الأسبوع

حقق المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بالبورصة المصرية بلغت نحو 548 مليون جنيه خلال تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك بعد استحواذهم على 25.7% من التعاملات وإستحوذ المستثمرين العرب على نسبة 6.8% من التنفيذات بصافي شرائي قدره 7 ملايين جنيه.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأجانب قد حققوا مبيعات بقيمة 7.92 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب صافي بيعي بقيمة 1.46 مليار جنيه، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





اوارتفعت مؤشرات البورصة بشكل محلوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وربح رأس المال السوقي نحو 25.5 مليار جنيه ، ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له، و صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة ، كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.98% إلى 1221 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.35% إلى 1963 نقطة .









وارتفع قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.2 مليار جنيه في حين بلغ كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء ، واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67 % خلال الأسبوع.





وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة أتش دي للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة " egx30 " أمام اختبار مستويات مقاومة هامة 10500 نقطة، يأمل باختراقها والإغلاق مستقرًا أعلها بنحو 150 نقطة؛ ليتأكد بذلك أنه قام بتخطي تلك المستويات خاصة بعد فشل ثلاث مرات في اختراقها.

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " لو تم كسر مستويات 10500 نقطة، سنشهد بعده كثير من المستهدفات، وإن فشل سيثبت السوق أنه لدية مشكلات في تجاوز هذا المستوى."



