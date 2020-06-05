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شاهد.. فيديو يوثق جرائم أردوغان في حق الصحفيين
الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:11 م
داليا الحسين
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو، يوثق جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل السجون التركية، موضحًا أنها لقطات مسربة من داخل سجن "سيلفري" سيئ السمعة أثناء تعذيب رئيس تحرير موقع "أوضة تي في" باريش بهليفان.
وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن المقطع يكشف قمع النظام التركي لحرية الصحافة وتعذيب الصحفيين، موضحًا أن: "النيابة التركية قد فتحت تحقيقات مع عدد من الصحافيين بتهمة إفشاء أنشطة وهوية عناصر الاستخبارات في مهام سرية، من بينهم رئيس تحرير "أوضة تي في" باريش بهليفان، ومدير التحرير باريش ترك أوغلو، والمراسلة هوليا كيلينتش، وكتاب جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرهات تشاليك، وكاتب جريدة "بيرجون" المعارضة، إرك أجارير".
وأشار إلى أن الحكومة التركية لاحقت خلال الفترة الماضية، الصحافيين بخمس وسائل إعلامية هي "سوزجو"، و"أوضة تي في"، و"يني تشاغ"، و"يني ياشام"، و"بيرجون"، للمساءلة بسبب تناول أخبار عن سقوط ضباط أتراك في ليبيا، وذلك رغم اعتراف أردوغان، في فبراير الماضي، بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحافية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرًا".
وعلق الإعلامي قائلًا: "إحنا مستهدفين من أردوغان وغيره من كلاب الصهيونية والماسونية العالمية.. واللي بيحصل ده عشان يشغلونا ومنتقدمش ببلادنا العربية ونقف محلك سر؛ رغم أنهم عندهم بلاوي متلتله في كل جوانب حياتهم وأولها موضوع الحريات اللي مصدعنا به سلطان الخرفان رجب طيب أردوغان".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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