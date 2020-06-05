شاهد.. فيديو يوثق جرائم أردوغان في حق الصحفيين

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو، يوثق جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل السجون التركية، موضحًا أنها لقطات مسربة من داخل سجن "سيلفري" سيئ السمعة أثناء تعذيب رئيس تحرير موقع "أوضة تي في" باريش بهليفان.





وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن المقطع يكشف قمع النظام التركي لحرية الصحافة وتعذيب الصحفيين، موضحًا أن: "النيابة التركية قد فتحت تحقيقات مع عدد من الصحافيين بتهمة إفشاء أنشطة وهوية عناصر الاستخبارات في مهام سرية، من بينهم رئيس تحرير "أوضة تي في" باريش بهليفان، ومدير التحرير باريش ترك أوغلو، والمراسلة هوليا كيلينتش، وكتاب جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرهات تشاليك، وكاتب جريدة "بيرجون" المعارضة، إرك أجارير".





وأشار إلى أن الحكومة التركية لاحقت خلال الفترة الماضية، الصحافيين بخمس وسائل إعلامية هي "سوزجو"، و"أوضة تي في"، و"يني تشاغ"، و"يني ياشام"، و"بيرجون"، للمساءلة بسبب تناول أخبار عن سقوط ضباط أتراك في ليبيا، وذلك رغم اعتراف أردوغان، في فبراير الماضي، بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحافية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرًا".





وعلق الإعلامي قائلًا: "إحنا مستهدفين من أردوغان وغيره من كلاب الصهيونية والماسونية العالمية.. واللي بيحصل ده عشان يشغلونا ومنتقدمش ببلادنا العربية ونقف محلك سر؛ رغم أنهم عندهم بلاوي متلتله في كل جوانب حياتهم وأولها موضوع الحريات اللي مصدعنا به سلطان الخرفان رجب طيب أردوغان".











