الشعلاني يظهر على رادار الزمالك.. وساسي يتدخل

ظهر لاعب جديد علر رادار نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض.





وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك يرغب في التعاقد مع غيلان الشعلاني ظهير نادي مالاطيا سبور التركي في الصيف القادم.





وكشفت التقارير أن التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك تواصل مع الشعلاني في الساعات القليلة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى القلعة البيضاء حيث تجمعه علاقة قوية باللاعب وأبلغ إدارة النادي بتفاصيل المكالمة.





وأشارت التقارير إلى أنه في حالة وافق الشعلاني على الانتقال إلى الزمالك لن يكلف النادي شئ حيث سينضم في صفقة انتقال حر.





يذكر أن غيلان الشعلاني كان قد أعلن منذ فترة فسخ تعاقده مع نادي مالاطيا سبور بشكل رسمي وبالتالي يمكنه أن يوقع لأي نادي في الصيف مجانا.





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أشار تقرير إخباري، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حسن موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





حيث رفض فرجاني ساسي الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء، بعد العديد من العروض من قبل دول الخليج للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن ساسي لن يرحل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأنه لا يريد خوض تجربة جديدة في دول الخليج، بعد تجربته مع نادي النصر السعودي.





وتابعت الصحيفة، أن ساسي يعد من الركائز الأساسية مع الزمالك، وحقق أربع بطولات مع الأبيض، أبرزهم كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، على المستوى القاري.





وأشارت الصحيفة، أن ساسي رفض كل العروض المقدمة إليه من قبل دول الخليج، على الرغم من إعلان المستشار مرتضى منصور أن ناديه ضم ثنائي أجنبي للفريق خلال الصيف المقبل.



