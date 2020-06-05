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ننشر عناوين وهواتف مراكز سحب بلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:09 م
هالة زايد
هالة زايد
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أرقام وعناوين مراكز نقل الدم التي تم تفعيل بها سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين لـ30 حالة.

وجاءت كالآتي:

مركز القومي لنقل الدم بالجيزة

العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة- العجوزة

تليفون: 0237613117- 0237620202

المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

العنوان: شارع كورنيش النيل- بجوار مركز الأورام

تليفون: 0862339241- 0862339242

المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا

العنوان: سيجر- شارع حافظ وهبي

0403509575- 0403511554- 0403509637

المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية

العنوان: ميدان د عبدالقادر أبوعقدة

مجمع الإسعاف كوم الدكة

033923257- 034951971- 037951963

المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر

العنوان: داخل مستشفي الأقصر الدولي بشارع التليفزيون

0952283579


آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
ننشر عناوين وهواتف مراكز سحب بلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

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