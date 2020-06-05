باسكال مشعلاني للفجر الفني كليب فرصة نرجع رسالتنا للجمهور في فيروس كورونا.. ولا أفكر بالتمثيل

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مطربة تميزت بصوت مميز واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بأعمالها الغنائية، هي النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني، التي قدمت 16 ألبوم خلال مشوارها الغنائي وحصدت بهم العديد من الجوائز.





وقدمت باسكال مشعلاني مؤخرا لجمهورها رسالة تفاؤل وأمل في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال كليب جديد يحمل عنوان "فرصة نرجع" على طريقة الديو مع الفنان إيساف.



تحدثت باسكال في حوار خاص ل"الفجر الفني" عن كواليس ديو "فرصة نرجع"، وموقفها من تقديم حفل "اون لاين"، وتحضيراتها لأغاني جديدة خلال الفترة المقبلة والعديد من المواضيع في الحوار التالي:





في البداية حديثنا عن تجربتك في أغنية فرصة نرجع ؟



جاءت تجربة أغنية "فرصة نر جع" أنا كنت في فترة كورنا وبالبيت و أريد أعمل شيئ جديد ومختلف وله قيمة وتم العرض عليه بعض المواضيع "السخيفة" ، وسمعت زوجي ملحم، يتحدث مع الشاعر رمضان محمد، وسمعه أغنية فرصة، نرجع" وحبتها واعجبت بالحنها أيضا،وهي جاءت

بوقتها لكي نقرب من ربنا أكتر، وبإسبوع واحد اشتغلنا على الأغنية،بدون تحضيرات كما تم طرح عليا بعض الأسماء لعمل الديو ثم إيساف، واحببت صوته كتير، وهي دي رسالتنا لفيروس كورونا" واتقفلت الجوامع والكنائس ولكن قلب الله مفتوح".



كيف كانت كواليس كليب فرصة نرجع؟



كنا راح نعمل فيديو عادي، إلي اننا قررنا نقوم بتصوير فيديو كليب وذلك بوقت الحظر اكتر من ذلك وعملت مكياج وشعر بالبيت، ثم ذهبت إلى مكان التصوير، وتم التصوير في 3 ساعات فقط.



كيف تلقيت رد أفعال الجمهور على أغنية فرصة نرجع ؟



جاءت أصداء عديدة من الجمهور بالوطن العربي وكتير حب فكرة الموضوع لإنه إنساني وإيماني، "و الحمد لله انا حبيت الموضوع لإني لو ماحبيت ما عملته".



هل تحضري لعمل جديد خلال الفترة المقبلة ؟



بالطبع أحضر لأكثر من عمل ومن لمقرر يتم طرح أول عمل بعد أزمة كورنا وهي أغنية "استني" وهي باللهجة المصرية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان ملحم أبو شديد، حاليا نعمل فكرة ككليب لتصويرها



ماذا يعني لك الجمهور المصري ؟

الجمهور المصري دايما بقلبي ومصر هي بلدي "التانية وبيتي التاني" وهو أحلى جمهور سمعي ودائما بكل حفل أو مقابلة يغني معي والجمهور المصري عندما يحب من قلبه لا ينسي وأحب كل شيء في مصر النيل والاهرأمات والناس الطيبة والشوارع القديمة.



هل من الممكن تقدمي حفل غنائي "اون لاين"؟



نعم بالطبع سأقدم حفل قريبا بدون جمهور، وهي تجربة جديدة، والطبع هذا لأن ليس جميلاً الجمهور الذي يحلي الحفل.

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هل تفكري أن تدخلي عالم التمثيل ؟



لا ابدا ليس هناك اي خطوة بالتمثيل لأني "شايلة التمثيل من راسي"



على أي اساس تختاري الأغاني التي تقديمها ؟



دايما أختار الذي أحبه و الكلمة التي أحبها و يكون الحن لايق مع كلمات الأغنية واحبه ايضا ، ولا أحب أن اقدم أغاني ليس لها أي معنى.



كيف تقضى وقتك في فترة الحجر المنزلي ؟



من خلال عدة نشاطات مثل الرياضية والطبخ مع ولداتي والعازف مع زوجي على البيانو وأيضا ارسم.



ما النصائح التي لجمهورك لتوعية ضد فيروس كورونا ؟



لابد أن تنبهوا لأن الفيروس ليس لعبة ويقتل ولابد نخاف ونحافظ على الكبار وجدونا، والفيروس فترة وسوف تمر.





هل السوشيال ميديا تأثر على حياتك بشكل كبير ؟



بالطبع السوشيال ميديا هامة جدا وخصوصا بفترة كورونا ، وأصبح كل شيء نفعلة من مقابلات وغيرها عن طريق السوشيال ميديا، وأيضا استقبل أراء واتناقش معاهم في مواضيع مختلفة الجمهور.