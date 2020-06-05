Advertisements

محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "كورونا فيرس"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:31 م
محمد رمضان
محمد رمضان
رشا عادل
شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كورونا فيرس" من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"مستعدين كورونا فيرس ثقة في الله نجاح".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى رمضان ربي يسعدك" وأضاف آخر"نعم مستعدين يانمبر وان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فخامة".



يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة روجينا ونور اللبنانية وإدوارد وريم سامي وأحمد زاهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

40 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل وفاة يومي بفيروس كورونا

منذ ساعة

الشعلاني يظهر على رادار الزمالك.. وساسي يتدخل

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ يوم

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد سامي وروجينا من كواليس مسلسل "البرنس"

محمد رمضان يروج لمواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل "البرنس"

بصورة من مسلسل البرنس..أحمد زاهر يشوق جمهوره للحلقة الجديدة

روجينا تحذر جمهورها

محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية "كورونا فيروس"

نجلاء بدر تشعل "إنستجرام" بلوك جديد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

08:33 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين