محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "كورونا فيرس"

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شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كورونا فيرس" من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"مستعدين كورونا فيرس ثقة في الله نجاح".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى رمضان ربي يسعدك" وأضاف آخر"نعم مستعدين يانمبر وان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فخامة".







يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة روجينا ونور اللبنانية وإدوارد وريم سامي وأحمد زاهر.