حصاد البورصة .. 25.5 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع .. و"السوقي " يقفز 4.7%





أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقى بنحو 25.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 568.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7% عن الأسبوع الماضى.









وبالنسبة لرؤس أموال مؤشرات البورصة الرئيسية فقد صعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 287.4 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 160.1 مليار جنيه إلى 168.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2% ، كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 447.5 مليار جنيه إلى 470.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.









وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة.