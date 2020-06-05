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حصاد البورصة .. 25.5 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع .. و"السوقي " يقفز 4.7%

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقى بنحو 25.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 568.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7% عن الأسبوع الماضى.


وبالنسبة لرؤس أموال مؤشرات البورصة الرئيسية فقد صعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 287.4 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 160.1 مليار جنيه إلى 168.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2% ، كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 447.5 مليار جنيه إلى 470.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.


وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة.

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