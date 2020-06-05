Advertisements

المغرب: 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. 

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة. 

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة. 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لا يزال فيروس كورونا المغرب الصحة العالمية إصابة 68

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ 41 دقيقة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ 43 دقيقة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

المغرب: تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين