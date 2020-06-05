تعرف على سبب ارتداء هدى سلطان الحجاب.. وهوايتها المفضلة

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يتزامن اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي جمعت بين عذوبة الصوت ومهارة توظيف الإمكانات، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي.



كانت هدى سلطان صاحبة حس وطني، وعربي استغلت موهبتها في الخياطة أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وقامت بإعداد ملابس للاجئي مدن القناة كهدية للمتضررين من العدوان.



و كانت دائمًا تحرص على خياطة أغلب الملابس التي تظهر بها في الشخصيات التي قدمتها.



اعتزلت هدى سلطان، الغناء ولكن بعد 30 عامًا قررت أن تشارك في أوبريت غنائي عن القدس بدون مقابل.



تأثرت بصورة الشهيد محمد الدرة وما يحدث في الأرض المحتلة والقدس، وبسبب ذلك قررت المشاركة في الأوبريت الغنائي.



أما عن ارتدائها الحجاب قررت هدى سلطان، بعد عودتها من العمرة في إحدى المرات شعرت بإنها عارية أثناء سيرها في الشارع وهي بدون غطاء رأس لأنها تعلم أنه فرض، فقررت أن ترتديه.