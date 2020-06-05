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أول ظهور لنيللي كريم بعد شائعة زواجها من رجل أعمال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:03 م
نيللي كريم
نيللي كريم
رشا عادل
شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بصورة جديدة لها من الإجازة الصيفية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة امام البحر.



وعلقت نيللي، على الصورة قائلة:"فتامين البحر".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هو ليه سعادتك بسم الله ما شاء الله كدا بسم الله ما شاء الله كل ما بتكبري بتحلوي اكتر"، وأضاف آخر"مبروك الجواز".


يذكر أن نيللي كريم، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "ب 100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان آسر ياسين وأسلام إبراهيم وعلا رشدي.

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