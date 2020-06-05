Advertisements

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ 36 دقيقة

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ 38 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 8 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين