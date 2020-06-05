3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها (فيديو)

قدمت الدكتورة محبات أبوعميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية، 3 مقترحات لأداء امتحانات الثانوية العامة في إطار المحافظة على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" بين الطلاب.





وأوضحت "ابوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المقترح الأول هو أداء امتحانات الثانوية العامة في مراكز الشباب والاستادات بالهواء الطلق؛ وذلك عبر التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة.





وأضافت أستاذ المناهج والعلوم التربوية أن المقترح الثاني لإقامة امتحانات الثانوية العامة هو أداء الاختبارات في أحواش المدارس بينما الثالث هو تأجيل الامتحانات؛ مؤكدة أن ذلك الاقتراح غير مطلوب خاصة مع اتخاذ الدولة إجراءات الاحترازية، ناصحة أولياء الأمور بعدم الذهاب مع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة حتى لا يحدث أي تزاحم.







