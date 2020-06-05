Advertisements

راندا البحيري: "فين أيام ما كنت بتصور جنب الشكولاتة"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:48 م
راندا البحيري
راندا البحيري
رشا عادل
شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت راندا، على مقطع الفيديو قائلة:"فين ايام ما كنت بتصور جنب الشيكولاته".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حاجتين بحبهم جنب بعض" وأضاف آخر"والله انتي احلى من شكولاتة نبغيك بزاف"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وربنا انتي في اي حاجة قمر".


يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ 37 دقيقة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة آيتن عامر للرجال في عيد الأم

بطريقة كوميدية.. مصطفى خاطر ينصح متابعيه بالبقاء في المنزل

هبة مجدي تستعيد ذكريات طفولتها مع الفنان عبد المنعم دبولي

محمد إمام: "منك يا أوس أوس عرفتني سكة الحاجات دي"

أماني كمال لـ ديانا هشام: "بحبك أد الدنيا"

محمد عز يشعل "إنستجرام" بصوته العذب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين