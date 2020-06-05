راندا البحيري: "فين أيام ما كنت بتصور جنب الشكولاتة"

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شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت راندا، على مقطع الفيديو قائلة:"فين ايام ما كنت بتصور جنب الشيكولاته".







ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حاجتين بحبهم جنب بعض" وأضاف آخر"والله انتي احلى من شكولاتة نبغيك بزاف"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وربنا انتي في اي حاجة قمر".





يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.



