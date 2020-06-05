Advertisements

أحفاد حسن حسني يكشفون أسرار لأول مرة عن تعاملهم معه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:45 م
حسن حسني
حسن حسني
مي مرسي
تحدثت حفيدة الفنان حسن حسني ملك ابنة ابنته المتوفية عن علاقتها به وأنها كانت تريد دخول عالم الفن بسبب جدها حسن حسني قائلة "هو على طول بيحب كل الناس".

وتحدثت حفيدته حبيبة نجلة ابنه هشام في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " mbc"،عن اهتمام حسن حسني بها، وكيف كان يعبر عن قلقه الشديد عليهم ودائما كان يتحدث معهم قائلة "لازم يتطمن علينا دائما".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسن حسنى الفجر أخبار الفجر الفني أحفاد حسن حسني

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 20 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 23 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ 42 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زفاف "حفيدة" أحمد الوكيل يجذب مليارديرات مصر.. والمحجوب أول الحضور

شاهد.. "هذا الصباح" يعرض فيديو مؤثر لجدة محرومة من حفيدتها

"مُتعددة المهام".. تعرف على حفيدة الوليد بن طلال

بالجيب شورت.. حفيدة شريف منير في أول يوم دراسي

فى أكتوبر المقبل.. زفاف حفيدة جميل سعيد بتوقيع حسام حبيب وشيرين: لأن حسام ابن خالة العريس

بعد الظهور الأول لأسرتها.. الفنانة الكويتية حياة الفهد الأكثر بحثًا في السعودية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين