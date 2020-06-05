Advertisements
أحفاد حسن حسني يكشفون أسرار لأول مرة عن تعاملهم معه
الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:45 م
مي مرسي
تحدثت حفيدة الفنان حسن حسني ملك ابنة ابنته المتوفية عن علاقتها به وأنها كانت تريد دخول عالم الفن بسبب جدها حسن حسني قائلة "هو على طول بيحب كل الناس".
وتحدثت حفيدته حبيبة نجلة ابنه هشام في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " mbc"،عن اهتمام حسن حسني بها، وكيف كان يعبر عن قلقه الشديد عليهم ودائما كان يتحدث معهم قائلة "لازم يتطمن علينا دائما".
وتحدثت حفيدته حبيبة نجلة ابنه هشام في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " mbc"،عن اهتمام حسن حسني بها، وكيف كان يعبر عن قلقه الشديد عليهم ودائما كان يتحدث معهم قائلة "لازم يتطمن علينا دائما".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا