أحفاد حسن حسني يكشفون أسرار لأول مرة عن تعاملهم معه

Advertisements

تحدثت حفيدة الفنان حسن حسني ملك ابنة ابنته المتوفية عن علاقتها به وأنها كانت تريد دخول عالم الفن بسبب جدها حسن حسني قائلة "هو على طول بيحب كل الناس".



وتحدثت حفيدته حبيبة نجلة ابنه هشام في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " mbc"،عن اهتمام حسن حسني بها، وكيف كان يعبر عن قلقه الشديد عليهم ودائما كان يتحدث معهم قائلة "لازم يتطمن علينا دائما".

