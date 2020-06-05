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إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:17 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخري ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، بمدخل مدينة دمنهور في البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين والإنتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من "جنى ابراهيم السيد" عامان، "أمال محمد مبروك" 35 عامًا، "ندا ابراهيم السيد" 15 عامًا، "عبد الرحمن ابراهيم السيد" 12 عامًا، "السيد ابراهيم السيد" 14 عامًا، "جوزيف ابراهيم ذكى" 16 عامًا، "عفاف بخيت ملاك" 51 عامًا، "صبحى خليل بخيت" 55 عامًا، "نرمين نبيه ابراهيم" 35 عامًا، "مارفى ماجد أدورد" 8 سنوات، "ماروليا ماجد أدورد" 3 سنوات.

تم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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