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كريم محمود عبد العزيز يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:33 م
كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
رشا عادل
شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور كريم، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"صورة جميلة قوي ياكريم" وأضاف آخر"منور يابرنس يابن الغالي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الجميل بقا ابن الاستاذ".



يذكر أن كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني 2020 كضيف شرف بمسلسل "الأختيار"، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل ودينا فؤاد، إلى جانب ظهور مجموعة من نجوم الفن كضيوف شرف منهم الفنان محمد إمام.

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