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نجل حسن حسني يكشف عن نصيحة والده له

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:31 م
حسن حسني
حسن حسني
مي مرسي
كشف هشام نجل الفنان حسن حسني عن النصيحة التي نصحه بها والده، قبل وفاته قائلا "كان بينصحني بإني مفرطش بحب الناس".

وأضاف هشام نجل الفنان حسن حسني في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان دايما يقول له "امشي عدل يحتار عدوك فيك".

يذكر أن الفنان حسن حسني توفى منذ عدة ايام عن عمر ناهز الـ83 عام، وذالك إثر تعرضه لأزمة صحية أدت إلى نقله للمستشفى.

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