Advertisements

حاكم نيويورك: استمرار انخفاض معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:02 م
حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
وكالات
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، أن معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا مستمرة في الانخفاض في الولاية حيث سجلت أقل حصيلة للمتوفين بيوم واحد منذ بداية تفشي العدوى.

وقال كومو اليوم الجمعة، إن نيويورك سجلت 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من يونيو الجاري، مقابل 52 في اليوم السابق.

وأضاف: "لدينا أقل عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشاره"، وعزى النجاحات في المعركة ضد المرض إلى جهود السلطات الرامية إلى توعية السكان بشأن طبيعة الخطر الناجم عن الفيروس وكيفية التصرف للحد من تفشيه.

وأكد أن المعدل اليومي للوفيات انخفض من حوالي 800 حالة خلال ذروة الجائحة قبل 8 أسابيع إلى 42 أمس الخميس.

كما أفاد بأن عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الولاية يتراجع أيضا، مضيفا: "لم أفعل شيئا من أجل ذلك، والناس غيروا جذريا طريقة تصرفهم لأنه كانت لديهم المعلومات الضرورية للقيام بذلك".

يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدل الوفيات لا يزال فيروس كورونا حاكم نيويورك انخفاض الصحة العالمية

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 10 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حقيقة انتقال قائد الأهلي إلى أحد أندية الدوري الممتاز

منذ ساعة و 28 دقيقة

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ 43 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 23 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عالميًا.. الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات "كورونا"

حاكم نيويورك: تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ولاية نيوجيرسي الأمريكية تسجل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حاكم نيويورك يعلن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات بسبب كورونا

نيويورك تعلن افتتاح الشواطئ جزئيا من 23 إلى 25 مايو

حاكم نيويورك يعلن تسجيل 106 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

07:01 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين