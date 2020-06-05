الشحات يستعيد الذكريات مع العين الإماراتي













تحدث حسين الشحات جناح النادي الأهلي، عن مسيرته مع ناديه السابق العين الإماراتي، وأفضل الفترات التي قضاها مع "العنابي"، قبل انتقاله للقلعة الحمراء.









وقال الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على منشور للحساب الرسمي لبطولة دوري الخليج العربي، حول أجمل لقطاته في البطولة.





وأكد الشحات، أن أفضل مبارياته مع العين جاءت أمام الوحدة، خاصة أنها كانت حاسمة في مشوار الفوز بالدوري موسم 2017-2018.



