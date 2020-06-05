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"هيئة الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس غداً السبت
الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:58 م
الفجر السعودي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة، يوم غداً السبت، موضحة أن "الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير والباحة)، وتمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء بمناطق (المدينة المنورة، حائل، الجوف)".
وذكرت الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، ومن مناطق (الشرقية ، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).
فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج، من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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