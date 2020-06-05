"هيئة الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس غداً السبت





توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة، يوم غداً السبت، موضحة أن "الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير والباحة)، وتمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء بمناطق (المدينة المنورة، حائل، الجوف)".





وذكرت الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، ومن مناطق (الشرقية ، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).





فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج، من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



