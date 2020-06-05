لأول مرة.. عائلة حسن حسني تسرد تفاصيل اللحظات الأخيره في حياته

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تحدثت فاطمة نجلة الفنان الراحل حسن حسني عن اللحظات الأخيرة في حياته، حيث قام بالإتصال بها قائلا "أنا تعبان"، فذهبت عليه وتم نقله للمستشفى وتم إجراء قسطرة ولكن لم تكن حالته صعبة.



وأضافت فاطمة في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن الفنان الراحل حسن حسني حتى في اللحظات الأخيرة في حياته كان يهزر معها قائلا "اوعا يجيلك كورونا من الناس ديه..انتي جايباني هنا ليه أنا كويس"،وتابعت أنه لم يشتكي نهائيا من القلب.



وذكر هشام عن كيفية تعامله مع تعب والده قائلا "احنا دخلنا المستشفى كتير وكانت حالات حرجة أكتر من كدة"،وأوضح أن والده لم يشتكي من قلبه ولم يتوقعو أنه لم يعود معهم للبيت لأنه ذهب للمستشفى على قدميه.