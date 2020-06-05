Advertisements

'الصحفيين' تعلن غلق النقابة لمدة أسبوعين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:41 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين، واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط، والمتواجدة بالدور الأرضي، وهي العلاج، وصرف الإعانات، والبدل، والقروض، وتجديد الاشتراكات، وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية، كالكحول والكمامات وغير ذلك.

وقال "شبانة" في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار مثل هذا الظرف الذي نواجهه، ويصبح لزامًا علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظًا على حياة وصحة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان، وأعضاء المجلس، وعدد من المتخصصين.

وتابع: "كل تحويلات العلاج الآن تتم أونلاين، وذلك من خلال خدمة الواتس آب، من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، ويرجى تفهم الموقف والالتزام بتلك الإجراءات، حفاظًا على الجميع، على أن يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة، حفظكم الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".

وكان قد صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه انطلاقًا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، فقد واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وقال في بيان سابق له، أن الاتصالات التي أجراها توصلت بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:

أولًا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة.

ثانيًا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيًا أو إلكترونيًا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيهًا فقط، بدلًا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه.

كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي:

Complete blood picture (CBC)
ESR
CRP(Quantitative) 
SGOT
SGPT
ferritin

رابعًا: إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.

خامسًا: إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.

سادسًا: يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذي كل من سعيد حسني مدير عام النقابة وعماد حمدى ومحمد خليفة نائبا المدير العام وعبد الرحمن مجدى بمشروع العلاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين كورونا في نقابة الصحفيين كورونا غلق نقابة الصحفيين الفجر

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ 43 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 19 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 10 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال قائد الأهلي إلى أحد أندية الدوري الممتاز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

9 إجراءات عاجلة لـ'الرعاية الصحية' بنقابة الصحفيين

'الرعاية الاجتماعية والصحية' للصحفيين: اطمئن إحنا جنبك لا تقلق

'الصحفيين' تعلن توفير مطهرات بأسعار مُخفضة

الصحفيين: 9 إصابات بكورونا بين الزملاء.. 4 تعافوا و3 قيد العلاج وحالتي وفاة

إصابة جديدة بين الصحفيين بفيروس كورونا

'الصحفيين' توفر مسحات 'كورونا' مجانًا بالقصر العيني.. وتخصص غرف عزل للأعضاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

07:01 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين