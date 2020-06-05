عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

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ذكر نجل الفنان الراحل حسن حسني تفاصيل دفن والده وسبب دفنه سريعا بدون حضور الفنانين، معللين ذالك بأن الوفاة حدثت في الساعة الـ2:30 فجرا، مما جعلهم يقوم بآداء الإجرائات سريعا لدفنه في الصباح وكان ذلك بمتابعة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.



وقال هشام نجل الفنان حسن حسني في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" أنهم يعلمون أنه لا توجد صلاة بسبب ظروف فيروس كورونا، وأن الفنان حسن حسني دائما كان لا يحب الضوضاء فكانت آخر ليلة له في الحياة بدون ضوضاء، وأوضحو أن هذا ليس تقصير من العائلة ولا تقصير من الفنانين.



وأضاف أنه يعلم أن الوقت الذي توفى به والده يمكن أن يكون معظم الناس نائمة وعلمو بعد استيقاظهم، وذكرت فاطمة ابنته أنها لم تضايق بسبب عدم حضور الفنانين بسبب متابعة الدكتور أشرف زكي ولم يشعرو بأي تقصير من الفنانين لأنهم يعلمو أن جميع الفنانين يحبونه ولكنهم كانو في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد