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في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب تسمية هدى سلطان بهذا الاسم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:24 م
هدى سلطان
هدى سلطان
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي انت أحد الوجوه السينمائية الشهيرة في زمن الفن الجميل، الوجه الحنون والصارم أيضًا في صورة الأم المصرية على شاشة التلفزيون لسنوات.

في البداية كانت هدى سلطان، تغني في حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزواج في محيط الأهل والأصدقاء.

وفي عام1937 شاركت في حفل مدرسي غنت خلاله للكوكب الشرف أم كلثوم، مما حفز لديها الحلم بأن تكون مطربة.

انتقلت هدى سلطان، إلى القاهرة وتتلمذت على يد الملحن أحمد عبد القادر، لتُعتمد كمطربة في الإذاعة.

تنبأ لها ​الملحن الكبير رياض السنباطي،​ بمستقبل كبير في عالم الغناء، حتى أنه رشحها لتشاركه بطولة فيلمه الوحيد الذي قدمه "حبيب قلبي" في عام 1952، ووصفها الموسيقار الكبير محمد الموجي، بالصوت البارع.

وقامت بهيجة عبد السلام، بتغير اسمها بأن محاميتها مفيدة عبد الرحمن، اختارت لها اسم "هدى" كإسم فني، وفي اثناء حديثهما تلقت اتصالًا هاتفيًا من صديق يدعى "سلطان" فجاء الاختيار على هدى سلطان.

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