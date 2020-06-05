قاهر ليفربول: أشاهد مباراة خروج" الريدز" من أبطال أوربا دائما









تحدث ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد، عند موقعة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوربا، وإقصائه من البطولة في عقر داره.





وقال يورينتي خلال تصريحات إعلامية إنه مستمتع بتلك الليلة كثيرًا، و شاهدها عدة مرات على مدار الأشهر الماضية.





وأضاف: "في منزلي كان لدي الوقت الكافي، وفي كل مرة أشاهد فيها المباراة أشعر بالقشعريرة، شاهدت المباراة كلها عدة مرات والوقت الإضافي 3 أو 4 مرات".





وهز يورينتي الشباك في الشوط الأول للوقت الإضافي في إياب دور الستة عشر يوم 11 مارس، ثم أضاف الهدف الثاني قبل أن يجعل ألفارو موراتا النتيجة 3-2 ليفوز أتلتيكو 4-2 في النتيجة الإجمالية





جدير بالذكر أن الفوز على ليفربول جاء في آخر مباراة لأتلتيكو مدريد قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.







