لأول مرة.. نجل حسن حسني يتحدث عن كيفية تعامل والده مع شائعات وفاته

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تحدثت عائلة الفنان الراحل حسن حسني لأول مرة عن كيفية تعامله مع شائعات وفاته التي كان يتعرض لها من الحين للآخر،حيث أنه كان في البداية بأخذ هذا الموضوع بشكل هزلي.



وذكر نجله في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر"، أن حسن حسني كان يقدر حب الناس قائلا "الناس بتحبه كفانان واللي بيقرب مني بيحبه كإنسان"، وأضاف أن الفنان حسن حسني كان يمر بشائعات كثيرة تحمل خبر وفاته ولكن ما أثر به هي آخر مرة،وذلك لإحساسه أن الفنانين لن يقومو بالتعزية فيه لعدم وثوقهم بهذا الخبر لكثرة الشائعات.



وأوضحو أن تاريخ ميلاد والده 19/6/1936 حيث أنه كان من المفترض أن يكمل هذا العام الـ84 عام،وسرد نجله موقف من الشائعات بحيث يقومو بالإتصال به بعد 12 منتصف الليل بسبب القلق عليه.