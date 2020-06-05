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طبيب يكشف علاقة فقد حاستي الشم والتذوق بفيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:40 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الكبد، إن هناك أمور يمكن اتباعها تحسن من أداء الجهاز المناعي دون تناول أي مكملات غذائية أو فيتامينات، مثل أخذ قسط كافٍ من النوم، وتناول غذاء صحي، والاهتمام بالحالة النفسية.

وأشار "عز العرب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن الأشعة المقطعية على الصدر تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وهناك دول اعتمدت عليها كوسيلة للتشخيص مثل المسحة.

ونوه بأن حاسة الشم والتذوق تتأثر في معظم إصابات الجهاز التنفسي، حيث أنها ليست علامة مؤكدة عن الإصابة بالكورونا، حيث أن فقد هاتين الحاستين تحدث لنحو 15% من المصابين فقط، فليس كل مريض بالكوفيد 19 يفقد الشم والتذوق.

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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فيروس كورونا حاستي الشم والتذوق الفجر الصحة العالمية

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