أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

قال الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، معلقا: "الفيروس ليس حرب سياسية وإنما أزمة حقيقية وإلا ما كان ليصل إلى 210 بلدان حول العالم".





وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن، مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن لقاح "مودرنا" المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار؛ هو الأقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا.





وأردف أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن إحدى شركات الدواء تعمل على إنتاج لقاح على هيئة لاصق ينتج أجسام مضادة، متوقعا ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.









آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة



وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.