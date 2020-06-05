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أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:29 م
داليا الحسين
قال الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، معلقا: "الفيروس ليس حرب سياسية وإنما أزمة حقيقية وإلا ما كان ليصل إلى 210 بلدان حول العالم".
وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن، مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن لقاح "مودرنا" المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار؛ هو الأقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا.
وأردف أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن إحدى شركات الدواء تعمل على إنتاج لقاح على هيئة لاصق ينتج أجسام مضادة، متوقعا ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.
آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.
ارتفاع أعداد المصابين والوفيات
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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