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مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:22 م
مبادرة
مبادرة
ريهام على
واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، بتوزيع شنط المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا تحت اشراف أمانات المركز وبحضور الأمناء وامناء اللجان النوعية باجمالى 1750 حقيبة غذائية تستهدف الأسر الاكثر احتياجا ودعم العمالة غير المنتظمة.

وفى نفس السياق استكملت أمانة الحزب بمركز الفيوم توزيع شنطة السلع الغذائية الجافة بقرية دمشقين باجمالى 1500، وذلك ضمن "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" بحضور أمناء مركز الفيوم، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

كما واصلت غرفة عمليات أمانة الشواشنة إعمالها لليوم الثالث على التوالي لحملة "أسرة معافه" برئاسة أمين المركز ومشاركة الأمناء المساعدين، وٱمناء التنظيم والمرأة والإعلام، والتواصل الاجتماعى، وأعضاء هيئة المكتب، توزيع شنطة تحتوى على سلع غذائية جافة ولحوم ومواد تعقيم علي حالات فيروس كورونا، بالوحدة المحلية بكحك بحرى ضمن مسيرة الخير والوقوف بجانب أهالينا فى جميع أنحاء قرى المركز من أجل صحه سليمه لاسرة معافه.

فيما أشار المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن التوزيع تم من خلال فريق عمل الحزب بالمراكز للوصول الي المستحقين الفعليين على أرض الواقع، مشيرا الي أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنهم، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " لخدمة الأكثر احتياجا التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

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