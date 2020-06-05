مستقبل وطن يستكمل مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، بتوزيع شنط المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا تحت اشراف أمانات المركز وبحضور الأمناء وامناء اللجان النوعية باجمالى 1750 حقيبة غذائية تستهدف الأسر الاكثر احتياجا ودعم العمالة غير المنتظمة.





وفى نفس السياق استكملت أمانة الحزب بمركز الفيوم توزيع شنطة السلع الغذائية الجافة بقرية دمشقين باجمالى 1500، وذلك ضمن "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" بحضور أمناء مركز الفيوم، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.





كما واصلت غرفة عمليات أمانة الشواشنة إعمالها لليوم الثالث على التوالي لحملة "أسرة معافه" برئاسة أمين المركز ومشاركة الأمناء المساعدين، وٱمناء التنظيم والمرأة والإعلام، والتواصل الاجتماعى، وأعضاء هيئة المكتب، توزيع شنطة تحتوى على سلع غذائية جافة ولحوم ومواد تعقيم علي حالات فيروس كورونا، بالوحدة المحلية بكحك بحرى ضمن مسيرة الخير والوقوف بجانب أهالينا فى جميع أنحاء قرى المركز من أجل صحه سليمه لاسرة معافه.





فيما أشار المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن التوزيع تم من خلال فريق عمل الحزب بالمراكز للوصول الي المستحقين الفعليين على أرض الواقع، مشيرا الي أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنهم، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " لخدمة الأكثر احتياجا التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



