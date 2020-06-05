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ترامب يصدر توجيهات بعودة 9500 جندي أمريكي في ألمانيا بحلول سبتمبر
الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:01 م
الفجر
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات بالشروع في عودة 9500 من بين 34000 جندي أمريكي موجودين في ألمانيا بحلول سبتمبر المقبل.
ويذكر أن دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، إلى الانسحاب من العاصمة.
وقالت "بوزير" في حديثها للصحفيين، الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".
وكانت بوزير أعلنت الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.
وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.
منذ ذلك الحين يشارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض ومقر الكونجرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر مئات عناصر الشرطة المحلي والفدرالية وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة خاصة قرب المقر الرئاسي.
وأعلنت عمدة واشنطن، تمديد نظام حظر التجوال في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.
وقالت بوزير، في مؤتمر صحفي عقدته: "تنص التوصيات الخاصة بضمان الأمن العام في إجراء تعديلات في نظام حظر التجوال".
وأوضحت بوزير أنه تم اتخاذ قرار لمديد حظر التجوال ليوم إضافي ليدخل حيز التنفيذ الأربعاء في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الخميس) ويستمر حتى الساعة 06:00.
وأضافت عمدة واشطن أن القرار حول تمديد حظر التجوال لاحقا سيتم اتخاذه انطلاقا من الأوضاع الأمنية في المدينة.
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