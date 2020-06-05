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"النيابة العامة" تفعل 11 نظامًا لحماية البيئة ومكافحة الصيد غير القانوني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر

إلقت النيابة العامة التركيذ والتأكيد على أهمية الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة الصيد غير القانوني بالمملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم العالمي للبيئة.

وقامت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بنشر إنفوجراف أوضحت من خلاله: أنها "تختص بالتحقيق في القضايا الجزائية المتعلقة بأحد عشر نظاما، بالتعاقب مع اليوم العالمي للبيئة ومكافحة الصيد غير القانوني".

ووفق لما نشرته: فإن الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، تشمل "النظم العامة للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية".

وبحسب «النيابة العامة» تشمل أنظمة مكافحة الصيد غير القانوني «نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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