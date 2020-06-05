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مرتديا الكمامة.. كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة (صورة)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:35 م
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد الصو
حرص محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ذبح عجل من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين.

كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة

وكان اللاعب نشر صوره له اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وهو يذبح عجلًا وسط منطقته في مصر القديمة.

وتأتي خطوة كهربا في ذلك عجل وتوزيعه، من أجل فك النحس مع النادي الأهلي، والي لازمه مؤخرًا قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.

ولم يحجز كهربا، مكانه بشكل أساسي في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالرغم من إجادته في الدقائق التي يشارك بها.

وكان كهربا انضم لصفوف النادي الأهلي، مطلع يناير الماضي قادمًا من صفوف أفيش البرتغالي، بعقد لمدة أربع مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وفي سياق منفصل ، استطاع محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك التفوق على محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي في استفتاء أفضل لاعب مصري لعب في الدوري السعودي.

وكان موقع "دوري بلس" السعودي قد قام بإجراء استفتاء لأفضل لاعب مصري لعب في الدوري السعودي وتفوق فيه عبد الشافي الذي سبق له اللعب لنادي أهلي جده على كهربا الذي سبق له ولعب في صفوف نادي اتحاد جده.

وجاءت نتيجة تصويت الموقع لأفضل لاعب مصري في الدوري السعودي كالآتي:

1- محمد عبد الشافي برصيد 7.84
2- محمود عبد المنعم "كهربا" برصيد 7.71.
3- عصام الحضري برصيد 6.24.
4- شيكابالا برصيد 5.86 .
5- حسين السيد برصيد 5.67.
6 - محمد عواد برصيد 5.43.
7- حسام غالي برصيد 5.21.
8 - عبدالله السعيد 5.14.
9- محمد عطوة 4.42.

يذكر أنه لا يوجد أي لاعب من اللاعبين التسعة المتواجدين في التصويت متواجدين حاليا في الدوري السعودي.

مرتديا الكمامة.. كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة (صورة)
مرتديا الكمامة.. كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة (صورة)

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